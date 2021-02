GeForce RTX 30 laptop, i miner cinesi ne fanno scorta per Ethereum

I miner sono tornati alla carica. Infatti, dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa, ora le cose si stanno iniziando a fare serie anche in campo laptop. Infatti, a quanto pare ci sono parecchie persone che stanno facendo scorta di portatili con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, i miner cinesi hanno messo gli occhi sugli ultimi laptop lanciati in seguito all'arrivo della nuova gamma di GPU Mobility di NVIDIA, annunciata al CES 2021. Il motivo? Il recente "boom" di Ethereum (ETH). Pensate che da novembre 2020 a oggi il suo valore è essenzialmente triplicato, attirando ovviamente le attenzioni di molte persone.

Ebbene, a quanto pare le ultime schede video lanciate da NVIDIA per il mercato mobile sono particolarmente prestanti per il mining di Ethereum, una delle criptovalute più apprezzate da coloro che effettuano questo tipo di operazione. Inoltre, un ruolo importante lo sta probabilmente giocando anche la scarsa disponibilità di GPU, che può portare i miner a puntare direttamente sui laptop, nonostante i prezzi non siano dei migliori (ma si riescono potenzialmente a fare dei profitti).

La situazione sta chiaramente generando un po' di "preoccupazioni" relative alla disponibilità dei portatili con GPU RTX serie 30, perlomeno per quel che concerne la Cina. Tra l'altro, il 12 febbraio 2021 ci sarà il Capodanno cinese, quindi la situazione potrebbe non essere esattamente delle migliori.

Tra le schede video più apprezzate dai miner sembra esserci la RTX 3060, che tra l'altro è stata usata da alcuni Content Creator per dimostrare la "facilità" con cui si può minare Ethereum in questo periodo mediante un laptop. Ad esempio, qualcuno ha dimostrato che lasciando un portatile minare per due ore è possibile ottenere 0.00053 ETH, ovvero 0,75 euro, una somma sufficiente per acquistare un caffè da Starbucks. Potete vedere il video coinvolto mediante la piattaforma cinese Bilibili.