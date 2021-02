GeForce RTX 3060 e 3090 vendute a prezzi folli da alcuni rivenditori

Dopo la questione dei miner cinesi che stanno facendo incetta di laptop, torniamo a trattare su queste pagine la scarsa disponibilità delle schede video RTX. Quest'ultima sta infatti dando vita a varie situazioni spiacevoli, compresi i prezzi folli a cui stiamo assistendo in queste ore.

Partendo dall'inizio, la giornata di oggi 9 febbraio 2021 ha visto Videocardz confermare il fatto che in Cina i portatili con schede video RTX stanno andando a ruba. La fonte ha inoltre pubblicato ulteriori immagini rispetto a quelle emerse online qualche giorno fa. Le foto descrivono la situazione meglio di mille parole: potete vederle in calce alla notizia.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Wccftech, in giro per il mondo si stanno verificando delle situazioni poco piacevoli per i consumatori. Infatti, a quanto pare in Pakistan la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 è stata venduta settimane prima del lancio da alcuni rivenditori ufficiali. Il prezzo è pari a circa 750 dollari, anche se il costo MSRP della GPU sarebbe di 329 dollari.

Oltre a questo, stando anche a quanto riportato in un altro articolo di Videocardz, in Australia sono stati aperti i preordini relativi alle GPU GALAX GeForce RTX 3090 HOF, HOF Premium e HOF Limited Edition. I prezzi sono rispettivamente fissati, al cambio, a 3013 dollari, 3477 dollari e 4499 dollari. Si va praticamente oltre il doppio del costo MSRP della RTX 3090. In quest'ultimo caso si tratta di edizioni di un certo tipo, ma la questione del prezzo rimane.