GeForce RTX 3080 custom in offerta su Amazon: sconto di quasi 200 Euro!

Torna in offerta su Amazon la scheda video Zotac GeForce RTX 3080 TRINITY OC 12Go, su cui si può godere di una riduzione di quasi 200 Euro ma soprattutto di una consegna entro 4-5 giorni, quindi a stretto giro di orologio.

Nella fattispecie, la variante custom della GPU è disponibile al seguente prezzo:

Zotac GeForce RTX 3080 TRINITY OC 12Go, (4395319): 990 Euro (1167 Euro)

Come dicevamo poco sopra, la consegna è garantita entro 4-5 giorni, ma è possibile scegliere quella senza costi aggiuntivi che garantisce l'arrivo per il 1-2 Agosto, oppure quella più rapida che porta l'arrivo a casa tra il 28 Luglio ed il 1 Agosto 2022.

Occorre sottolineare che la spedizione e vendita non è gestita direttamente da Amazon, ma da ATDGroup-IT, un venditore di terze parti. Tuttavia, il prodotto beneficia comunque di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste da Amazon.

Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili targate Amazon, ma solo quello proposto da Cofidis alle condizioni vantaggiose. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'estensione della garanzia per due anni a 28,79 Euro o tre anni a 38,09 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.