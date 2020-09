La GeForce RTX 3080 Founder's Edition è arrivata in redazione: ecco le nostre immagini

A pochi giorni dalla presentazione della GeForce RTX 3080, la nuova scheda grafica dell'azienda di Santa Clara è giunta in redazione ed oggi vi possiamo mostrare le nostre immagini, in attesa della recensione che arriverà prossimamente.

Il nostro caporedattore, Alessio Ferraiuolo, in questi giorni sta provando la GPU e presto sarà in grado di parlarvene attentamente. Nel frattempo però dovrete accontentarvi delle prime immagini, che proponiamo come sempre in calce.

La RTX 3080 dispone di 10GB di memoria GDDR6X, 30 Shader-TFLOPS, 58 RT-TFLOPS e 238 Tensor-TFLOPS. La scheda tecnica è completata da 8704 CUDA Core. La disponibilità è garantita dal 17 Settembre al prezzo di 719 Euro in Italia.

Per tutti i dettagli sulle nuove GPU di NVIDIA vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.