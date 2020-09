GeForce RTX 3080, NVIDIA risponde a tutte le domande sulla disponibilità

In seguito al commento di un portavoce in merito all'arrivo di ulteriori unità, si torna a trattare la questione della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080, che risulta difficile da reperire. Il motivo? L'azienda ha deciso di spiegare tutto quel che concerne la vicenda, rispondendo a tutte le principali domande poste dagli utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Videocardz, NVIDIA ha diramato in queste ore un comunicato stampa. Riassumiamo di seguito le domande e le risposte fornite dalla società.

Lancio della GeForce RTX 3080: cosa è successo?

"Il lancio della GeForce RTX 3080 della scorsa settimana è stato il miglior lancio di GPU mai realizzato, ma anche il più frustrante. L'accoglienza relativa alle GPU con architettura NVIDIA Ampere è stata fuori scala e ha portato l'interesse a livelli che non avevamo mai sperimentato in precedenza. Alcuni esempi rispetto al nostro lancio precedente: ci sono stati 4 volte i visitatori unici sul nostro sito Web, 10 volte il picco di richieste Web al secondo e più di 15 volte i clic in uscita alle pagine dei partner.

Ci aspettavamo la migliore richiesta di sempre per la serie RTX 30, ma l'entusiasmo è stato travolgente. Non eravamo preparati per questo livello, né lo erano i nostri partner. Ci scusiamo per questo.

[...] I nostri partner di vendita al dettaglio hanno segnalato un traffico record sui loro siti, in molti casi superiore al Black Friday. Ciò ha causato arresti anomali, ritardi e altri problemi per i clienti. Sapevamo che la GeForce RTX 3080 sarebbe stata popolare, ma nessuno di noi si aspettava così tanto traffico il primo giorno".

Qual è la situazione delle scorte legate alla GeForce RTX 3080?

"La GeForce RTX 3080 è in piena produzione. Abbiamo iniziato a spedire GPU ai nostri partner ad agosto e abbiamo aumentato l'offerta su base settimanale. I partner stanno inoltre aumentando le loro capacità, in modo da soddisfare la domanda senza precedenti. Sappiamo che molti giocatori non sono in grado di acquistare una GeForce RTX 3080 in questo momento e stiamo facendo tutto il possibile per recuperare rapidamente".

Perché non aspettare di avere più GPU?

"Abbiamo una grande offerta, ma non per questo livello di domanda. È tipico che la domanda iniziale superi l'offerta per le nostre nuove GPU. La nostra rete globale di partner sta aumentando il più possibile per portare le nuove GPU agli oltre 100 milioni di giocatori GeForce in tutto il mondo. La nostra filosofia è sempre stata quella di mettere le ultime tecnologie nelle mani dei giocatori il più velocemente possibile. Mentre corriamo per costruire più GeForce RTX 3080, suggeriamo di non acquistare da rivenditori opportunisti che stanno tentando di trarre vantaggio dalla situazione attuale".

Quali cambiamenti state apportando allo Store NVIDIA per il futuro?

"Come accaduto per molti altri venditori, anche il negozio NVIDIA è stato invaso da bot e rivenditori opportunisti. Per combattere questa sfida abbiamo apportato le seguenti modifiche: abbiamo spostato il nostro NVIDIA Store in un ambiente dedicato, con maggiore capacità e maggiore protezione dai bot. Abbiamo aggiornato il codice per essere più efficiente sul carico del server. Abbiamo integrato CAPTCHA nella fase di pagamento per limitare l'uso dei bot. Abbiamo implementato protezioni di sicurezza aggiuntive per le API del negozio. E sono in corso ulteriori modifiche".

Perché il negozio è passato immediatamente da "notificami" a "esaurito"?

"Lo store NVIDIA è stato inondato da oltre 10 volte il traffico rispetto al lancio della generazione precedente, il che ha portato i nostri sistemi interni a una scansione e ha riscontrato un errore che ha impedito alle vendite di iniziare correttamente all'orario previsto. Siamo stati in grado di risolvere i problemi ed elaborare gli ordini più tardi".

Ho visto persone che usano bot / script celebrare l'acquisto di più GPU GeForce RTX 3080! I bot hanno ricevuto tutte le schede disponibili?

"No. Sebbene le persone che utilizzano i bot possano aver mostrato immagini di caselle di posta elettronica piene di ordini confermati, NVIDIA ha annullato manualmente centinaia di ordini prima che le schede venissero spedite".

Perché NVIDIA Store non disponeva di misure preventive per combattere i bot (ad esempio CAPTCHA, ecc.)?

"Il negozio NVIDIA aveva molte misure di sicurezza dietro le quinte che si sono dimostrate sufficienti per i lanci precedenti. Questa è la prima volta che vediamo robot di questa scala e sofisticatezza. Dal lancio, abbiamo lavorato rapidamente a numerosi aggiornamenti di sicurezza, CAPTCHA incluso. Continueremo inoltre a monitorare manualmente gli acquisti per garantire che le schede finiscano nelle mani di consumatori legittimi".

Perché NVIDIA ha inviato e-mail di "notifica" sapendo che la RTX 3080 FE era esaurita?

"Avevamo pianificato di inviare le e-mail 'Avvisami" all'orario di inizio della disponibilità. A causa dell'estrema domanda e dell'enorme traffico del sito, non siamo stati in grado di elaborare gli ordini in tempo. Le e-mail sono state trattenute fino alla risoluzione degli errori. Tuttavia, l'inventario si è esaurito molto rapidamente, quindi la maggior parte delle persone ha aperto le proprie e-mail e ha trovato il prodotto esaurito. Con il senno di poi, non avremmo dovuto inviare le e-mail di 'notifica'".

Insomma, NVIDIA ha risposto un po' a tutte le domande relative al lancio della GeForce RTX 3080. Ora non resta che attendere che la scheda video torni acquistabile. Se cercate ulteriori informazioni in merito a questa GPU, potete trovare nella nostra recensione della RTX 3080.