GeForce RTX 3080: gli utenti lamentano crash e problemi con alcuni giochi

Nele ultime ore è aumentato il numero di utenti che sta segnalando problemi con le varianti custom della NVIDIA GeForce RTX 3080, in particolare di Zotac, MSI ed EVGA. Nello specifico, sui social e nelle community sono aumentate le segnalazioni di crash durante le sessioni di gaming, ma anche l'improvvisa comparsa di schermate nere.

Il problema riguarda, nello specifico, l'MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC, ma anche altri modelli come l'MSI Gaming Trio o EVGA. Su Reddit è presente un thread apposito, e lo stesso è stato aperto anche sul forum di NVIDIA.

Non è chiara la natura della problematica, ma a quanto pare si starebbe presentando solo con alcuni titoli e quando la frequenza della GPU è superiore ai 2 GHz: non appena la velocità di clock raggiunge un certo livello, il gioco va automaticamente in crash e si ritorna al desktop.

Da parte dei produttori almeno al momento non sono arrivati commenti di alcun tipo, ma ComputerBase ha affermato di essere in contatto con loro per ottenere qualche altro dettagli. Resta da capire la causa del problema: in molti ipotizzano possa trattarsi di un problema legato all'alimentazione, altri invece lo legano ad un bug software o ad un overclock troppo aggressivo.

Non sono nemmeno state pubblicate soluzioni funzionanti, ma secondo molti il downclock manuale potrebbe funzionare.

Ricordiamo che è disponibile la nostra recensione della NVIDIA RTX 3080 che, come noto, è andata polverizzata nel giro di pochi minuti.