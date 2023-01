La GeForce RTX 4060 Ti offrirà prestazioni come la RTX 3070 ma a un prezzo inferiore?

A pochi giorni dalla pubblicazione degli ultimi rumor sul TGP di NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, il popolare leaker Kopite7kimi è tornato a parlare dell’attesa scheda grafica, soffermandosi sulle prestazioni che sarà in grado di offrire agli utenti.

In uno scambio di tweet con alcuni utenti, Kopite8kimi spiega che le performance saranno uguali a quelle della RTX 3070. Già in precedenza si era parlato di prestazioni in linea (o leggermente più veloci) della 3070, ma comunque al di sotto della RTX 3080 e la RTX 3070 Ti.

A giocare un ruolo importante sarà il prezzo: la RTX 3070 aveva un MSRP di 499 Dollari negli USA, mentre la RTX 3060 Ti di 399 Dollari. La RTX 4070 Ti invece dovrebbe posizionarsi sopra i 400 Dollari, ma inferiori ai 499 Dollari richiesti dalla RTX 3070, pur offrendo prestazioni simili o leggermente migliori.

Secondo le ultime indiscrezioni, la 4060 Ti utilizzerà il core GPU AD106-350-A1, 34 SM o 4352 CUDA core, memoria GDDR6 da 8GB a 18Gbps su un’interfaccia bus a 128 bit che si tradurrà in una bandwidth di 288 GB/s. Si parla anche di 32MB di cache L2, con un incremento importante rispetto alla 3060 Ti. Infine, la RTX 4060 Ti dovrebbe anche utilizzare il connettore PCIe Gen5 12VHPWR.