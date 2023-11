GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super ed RTX 4070: trapela la finestra di lancio

Sono passati pochi giorni dagli ultimi leak sulla NVIDIA GeForce RTX 4080 Super ed il popolare leaker Kopite7kimi, da sempre uno dei più affidabili e precisi del web, è tornato a parlare delle prossime schede grafiche in arrivo da parte di NVIDIA.

A quanto pare, infatti, NVIDIA intende svelare la GeForce RTX 4080 Super, 4070 Ti Super e RTX 4070 Ti Super al CES 2024. Ciò vuol dire che manca davvero poco al reveal ufficiale, dal momento che il CES solitamente va in scena la prima settimana di gennaio. Non si tratta di una novità assoluta quindi, visto che anche in passato si era parlato di un possibile reveal al CES per la nuova GeForce RTX 4080 Super.

Sulla base dei rumor emersi in precedenza, la GeForce RTX 4080 Super a quanto pare sarà basata sul chip AD103-400. La GeForce RTX 4070 Ti invece sarà divisa tra la GPU AD102-175 ed AD103-275, mentre la GeForce RTX 4070 Super dovrebbe utilizzare i chip AD104-350 o AD103-175, con 7-128 Core e 4MB di Cache L2.

Qualche giorno fa, sul web sono emerse anche tutte le specifiche delle nuove NVIDIA RTX 40: a spiccare è principalmente la 4070 Super.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.