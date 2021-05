GeIL annuncia i suoi nuovi kit di RAM DDR5 RGB ad alte prestazioni

Dopo gli ultimi dettagli svelati da Corsair sul nuovo standard DDR5, un altro colosso del settore annuncia le sue prime RAM DDR5 RGB ad alte prestazioni.

GeIL ha infatti annunciato l'arrivo sul mercato dei suoi nuovi kit Polaris, che avranno inizialmente una capacità di 16GB spalmati su 8 chip DRAM per ogni board. In un secondo momento, a detta del produttore, avremo la possibilità di acquistare anche kit da 32GB, per un totale di 128GB in configurazione a quattro moduli.

Le specifiche di fabbrica rispetteranno gli standard previsti dalle prime piattaforme in grado di supportare queste nuove memorie, dunque 4800 MHz, latenze CL40-40-40 e 1.1V. Non mancheranno le possibilità di overclock.

I moduli GeIL Polaris potranno essere acquistati in queste varianti di overclock:

6 GHz CL32-36-36;

6.4 GHz CL32;

6.8 GHz CL36-44-44;

7.2 GHz CL36.

I nuovi kit di GeIL avranno placche di dissipazione e protezione metalliche con una striscia LED RGB superiore, mentre il PCB avrà un look totalmente nero.

Sul fronte del prezzo non sappiamo ancora nulla, mentre la finestra di lancio delle nuove RAM DDR5 dovrebbe essere il Q4 2021, giusto in tempo per il lancio dei nuovi processori Intel Alder Lake-S, i primi a supportare il nuovo standard nativamente, oltre alla presunta compatibilità con i nuovi canali PCIe 5.0.