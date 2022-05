GeIL presenta le RAM del desiderio: RGB, ventole e fino a 6600 MHz

Con l'ormai totale copertura dell'offerta RGB anche nel settore delle memorie RAM, era lecito aspettarsi quel passo successivo che portasse, prima o poi, anche all'implementazione di un raffreddamento attivo. Ad arrivarci è stata GeIL e chissà se resterà un unicum.

Una cosa è certa: quando si tratta di osare, poco importa se siamo in pieno mercato consumer, il brand taiwanese non si tira mai indietro. In effetti, già lo scorso anno è risultato tra i primi brand ad adottare il nuovo standard, con l'annuncio delle prime DDR5 GeIL.

Con questo spirito nascono le memorie DDR5 GeIL EVO V "FANtastic", dotate di colossali heatsink laterali, LED RGB sul top e, lateralmente, due piccole ventole, anch'esse illuminate. Questa combinazione promette di garantire performance superiori e una grande stabilità termica.

Come spiega la vicepresidente di GeIL, Jennifer Huang, "I giocatori e gli appassionati di PC attendevano qualcosa in più da GeIL per migliorare la loro esperienza di gioco e la nostra risposta è rappresentata dalle memorie da gaming hardcore EVO V DDR5 RGB. Le EVO V stabiliscono un nuovo standard nel design del raffreddamento poiché abbiamo creato il sistema di dissipazione attivo "FANtastic" a doppia ventola per mantenere le memorie all'interno di un range termico ideale. L'illuminazione RGB e le ventole fanno parte di un design monoblocco che migliora le prestazioni in overclock al contempo rendendo il sistema più accattivante".



Sebbene queste memorie riescano a spingere sul mercato consumer fino a 6600 MHz, ricordiamo che è MSI a detenere il record per le RAM DDR5 con memorie portate fino a oltre 10.000 MHz.