Questo gel a base di sangue è incredibile: lo usa anche Sofia Goggia

È stato sviluppato un gel terapeutico chiamato PRP (Plasma arricchito di piastrine), che a quanto pare sembrerebbe mostrare ottimi risultati. In Italia la prima paziente ad essere stata sottoposta a tale terapia è la sciatrice alpina Sofia Goggia.

A differenza del gel che sostituisce le cartilagini umane, questa volta parliamo di un gel ottenuto attraverso il sangue prelevato da pazienti che avevano subito microfratture, lesioni muscolari o tendinee. È proprio grazie a questa particolare caratteristica, che è stato definito anche piastrinico.

Nello specifico si ottiene attraverso "l'assemblaggio" di un concentrato di piastrine e di un derivato del plasma. La sua consistenza gelatinosa permette inoltre di poter essere iniettato; la terapia, consiste infatti in un ciclo di circa 3 infiltrazioni al mese, seguite da un percorso di recupero specifico altamente individualizzato e personalizzato.

In Italia la prima paziente ad essersi sottoposta a questa terapia decisamente innovativa e alternativa, è stata la famosa sciatrice Sofia Goggia che a seguito di un infortunio sportivo ha visto danneggiato un legamento del ginocchio.

Il percorso terapeutico ha previsto diverse sedute con infiltrazioni di plasma PRP presso l’IRCCS di Negrar a Verona. Il recupero è stato alquanto sorprendente, con la nostra campionessa che è tornata a gareggiare (e vincere) in tempi brevissimi.

Tutto ciò è reso possibile dall'elevato contenuto di fattori di crescita, capaci di stimolare la ripresa dei diversi processi di riparazione e rigenerazione tissutale, favorendo inoltre la riduzione del dolore. Anche se i massaggi fanno ufficialmente bene al nostro corpo, riuscendo a diminuire i livelli d’infiammazione e di dolore, in molti casi non sono sufficienti. Ecco allora che i nuovi passi compiuti dalla medicina riabilitativa divengono fondamentali per un corretto e celere recupero fisico.