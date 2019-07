Gelataio non ci sta: 'da me gli influencer pagano il doppio'

Dopo i ristoranti in cui gli influencer possono mangiare gratis, arriva la controrisposta di un gelataio, che ha deciso di far pagare il doppio tutte le star dei vari social network.

In particolare, Joe Nicchi, gelataio di Los Angeles che gestisce il CVT Soft Serve, un camioncino ambulante che vende coni, coppette e altre prelibatezze, ha dichiarato apertamente di non apprezzare l'operato degli influencer, mettendo in atto questa pratica per cercare di allontanarli dalla sua attività. Infatti, Nicchi è in realtà un attore, diventato "famoso" grazie ai film "Protecting the King" e "The Seduction of Dr. Fugazzi" e ad alcuni spot pubblicitari, che ha deciso di arrotondare con la sua attività di gelataio. Questo avrebbe portato alcune non meglio precisate star del web a contattare Nicchi per proporgli uno scambio: una foto su Instagram o su altri social in cambio di gelato gratis.

Stando a Nicchi, diversi influencer si sarebbero anche avvicinati direttamente al camioncino per cercare di ottenere prelibatezze senza pagare. Questo comportamento ha fatto "infuriare" Nicchi, portandolo a prendere la decisione di far pagare il doppio gli influencer che acquistano gelati dalla sua attività. Pensate che l'assistente di un attore famoso avrebbe chiesto gelato gratis per tutta la troupe e il cast di un noto film in cambio di una foto del VIP in questione. Nicchi avrebbe risposto in questo modo: "Mi piacerebbe farlo, ma non penso che la scuola di mio figlio accetti le foto dei VIP come forma di pagamento per le tasse scolastiche".