Un gelato cancerogeno che non si scioglie nemmeno dinanzi al fuoco? Il video è virale

Il video che mostra un gelato che non si scioglie, nemmeno vicino ad un fuoco, ha lasciato perplessi gli utenti d’Internet. Gioire per la scoperta rivoluzionaria oppure preoccuparsi per le componenti chimiche del composto? Vediamo di cosa si tratta.

Il video in questione, in effetti, mostra che il gelato non si scioglie ma fuma. Zhong Xue Gao è un marchio di gelati di lusso in Cina ed è stato soprannominato "Hermès of ice cream", a causa del suo prezzo elevato a cui deve la qualifica di gelato più costoso del paese. Il marchio ora è alle strette, in quanto i clienti si stanno chiedendo cosa ci sia effettivamente all’interno dei loro prodotti, secondo il South China Post.

Una clip che mostra come il gelato si sia trasformato in una sostanza appiccicosa, anziché in un liquido, è stata vista già 500 milioni di volte sul social media cinese Weibo. La società ha rilasciato una dichiarazione, affermando che tutti i suoi prodotti erano in linea con le normative cinesi sulla sicurezza alimentare.

In una dichiarazione, Zhong Xue Gao ha dichiarato: “I componenti principali del gelato al cocco baysalt sono latte, panna, polpa di cocco, latte condensato e latte in polvere. Il 40% di questo gelato è costituito da materiali solidi".

Ha anche spiegato che aggiunge 0,032 grammi di carragenina, al suo prodotto da 78 grammi, un estratto di alghe che ha suscitato qualche preoccupazione dopo che i test su animali hanno dimostrato che può causare problemi di salute, incluso il cancro.

Un funzionario dell'Ufficio di supervisione e gestione del mercato di Shanghai ha affermato di essere a conoscenza dei video che sembravano mostrare che il gelato non si scioglieva. Così hanno riferito: “I risultati dei test degli istituti specializzati dovrebbero essere più puntuali. Ai nostri occhi nudi, il gelato non si scioglieva. Ma questa conclusione sarebbe meglio supportata da dati scientifici”.

