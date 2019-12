Gemelle con DNA modificato: condannato alla prigione lo scienziato del metodo Crispr

Ad un anno dalla nascita delle prime bambine geneticamente modificate, He Jiankui, lo scienziato cinese che aveva discusso del contestato metodo Crispr, è stato condannato a tre anni di prigione ed al pagamento di 3 milioni di Yuan (430 mila Dollari) per condotta medica illegale.

A pubblicare la notizia in anteprima l'agenzia di stampa Xinhua, secondo cui la corte di Shenzhen avrebbe giudicato colpevole lo scienziato per aver "effettuato illegalmente manipolazioni genetiche di embrioni per fini riproduttivi".

Il caso era finito sulle prime pagine di tutti i giornali specializzati ed aveva scioccato la comunità degli scienziati di tutto il mondo. He, in risposta alle crescenti preoccupazioni d parte dei colleghi e non si era difeso affermando che l'alterazione dei geni era stata effettuata per rendere le due gemelle immuni dall'HIV, ma i risultati secondo molti non sarebbero stati quelli sperati.

Uno studio della Berkley University infatti aveva smentito tali affermazioni ed affermava che la tecnica CRISPR non solo non garantisce gli effetti desiderati e pubblicizzati dallo scienziato, ma aumenterebbe il rischio di moralità del 21%.

Le autorità cinesi avevano immediatamente manifestato le intenzioni di punire severamente il genetista, e nelle ore successive all'annuncio avevano bollato l'esperimento come "cattiva scienza".

Di recente il metodo Crispr è stato usato anche per creare una particolare pianta di pomodoro.