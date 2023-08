I gemelli hanno davvero capacità extrasensoriali?

Si è sempre sentito parlare della telepatia tra gemelli, un fenomeno tanto inspiegabile quanto sorprendente. Ad oggi, però, non si è ancora compreso se questa sia reale o le esperienze riportate dai gemelli siano, semplicemente, frutto di casualità.

Innanzitutto, con telepatia si intende uno scambio di pensieri e idee, senza utilizzare i sensi come la vista, il tatto ma servendosi, appunto, di mezzi extrasensoriali. Sebbene sia stato constatato che i gemelli abbiano, in effetti, interessi simili, la scienza non è molto sicura riguardo all'esistenza della telepatia.

Nel 2013, è stato condotto uno studio al fine di indagare e comprendere i meccanismi reali su questa particolare connessione extrasensoriale. Per farlo, i ricercatori hanno reclutato quattro coppie di gemelli monozigoti che, come sappiamo, nonostante abbiano diverse impronte digitali, condividono gli stessi lineamenti.

Durante lo studio, le coppie dei gemelli sono state separate e sottoposte a stimoli differenti, facendo loro sperimentare spaventi o dolore fisico, nel tentativo di vedere se l'altro gemello avesse qualche tipo di reazione entro 15 secondi.

I risultati ottenuti non si sono dimostrati soddisfacenti ma, tuttavia, un altro studio condotto a Copenaghen e per la quale è stato utilizzato lo stesso metodo, ha dimostrato che solo una coppia omozigote ha mostrato segni di connessione veramente significativi.

Naturalmente, questo unico risultato non basta per stabilire la veridicità della connessione mentale tra gli omozigoti ma, tuttavia, stando ad un sondaggio sul voto elettorale, condotto dal Department of Twin Research si è scoperto che, sulle risposte di 2.355 gemelli, sia omozigoti che eterozigoti, solo i primi avrebbero potuto avere la medesima preferenza di voto.

Nonostante ciò, la scienza non può ancora dare delle risposte certe e concrete su questo fenomeno. Magari esiste davvero un tipo di connessione tra gemelli o magari, le esperienze riportate proprio da essi potrebbero essere solo delle semplici coincidenze.

Qualora la telepatia tra gemelli fosse reale, chissà cosa succederebbe nel luogo dove le nascite gemellari sono, ormai, all'ordine del giorno.