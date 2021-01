Dei gemelli estremamente simili, hanno anche lo stesso DNA?

Anche i gemelli più simili e indistinguibili non possono scappare dalle differenze del codice genetico, il nostro DNA. A livello genetico, infatti, la situazione è differente e un nuovo studio pubblicato il 7 gennaio su Nature Genetics ce ne parla.

In media, i gemelli identici - chiamati anche gemelli monozigoti - differiscono di 5,2 cambiamenti genetici. Molto spesso, queste coppie vengono studiate dagli esperti per capire se particolari tratti, malattie o condizioni derivino dalla genetica o da influenze ambientali. Un caso famoso è lo studio degli astronauti gemelli nello spazio.

Si pensava che i gemelli identici fossero geneticamente uguali, quindi le differenze nella loro salute erano considerate il prodotto del loro ambiente. Tuttavia, la nuova scoperta suggerisce che alcuni cambiamenti genetici potrebbero spiegare anche alcune differenze riscontrate in diversi studi precedenti.

Alcuni ricercatori in Islanda hanno decifrato il genoma di 381 coppie di fratelli o sorelle identici. Di queste, 38 coppie erano veri e propri duplicati genetici, ma la maggior parte presentava alcune differenze nel DNA, molto probabilmente emerse molto presto nello sviluppo dell'embrione. Alcune coppie dello studio avevano più di 100 differenze!

Il motivo di questa "diversità" è presto detto: i gemelli non si dividono in modo netto quando stanno per formarsi; alcuni possono sorgere quando una singola cellula o un piccolo gruppo di cellule si separa dall'embrione principale. Il numero di cellule da cui ha origine un gemello può determinare quanto siano geneticamente diversi.