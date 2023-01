Un gemello diventa vegano e l'altro no, ecco cos'è successo ai loro corpi

Lo studio sui gemelli può darci molte informazioni su uno stile di vita - o una situazione - rispetto a un altro. Abbiamo visto le differenze in un contesto spaziale, ma adesso possiamo vederle anche per quanto riguarda la dieta. Hugo e Ross Turner sono due gemelli che hanno seguito due stili alimentari differenti, uno vegano e l'altro carnivoro.

L'esperimento, presso il Department of Twin Research & Genetic Epidemiology del King's College di Londra, è durato 12 settimane: Hugo in questo contesto ha mangiato cibo rigorosamente vegano, mentre Ross ha continuato a mangiare carne e latticini.

Nonostante tre mesi non siano così significativi per visualizzare gli effetti di un regime alimentare differente, i ricercatori hanno comunque notato delle differenze. Hugo - il vegano - rispetto al fratello "onnivoro" ha registrato un massiccio calo del colesterolo e un forte aumento della resistenza al diabete di tipo 2.

In particolare, la dieta vegana è stata associata a un livello di zucchero nel sangue e a un livello di energia più costanti, mentre quella carnivora ha provocato picchi e cali di energia più importanti. È anche interessante notare che un'analisi dei batteri intestinali di Hugo ha visto una riduzione della diversità dei batteri intestinali, mentre sono rimasti stabili in Ross.

Il microbiota intestinale ha un profondo effetto e influenza il modo in cui il cibo viene scomposto. "Scopriamo che, in media, la maggior parte dei gemelli identici condivide solo tra il 25 e il 30% dei loro microbi tra loro", spiega il professor Tim Spector, un epidemiologo che ha guidato la ricerca. "Pensiamo che questo sia il motivo dei loro metabolismi differenti e perché reagiscono al cibo in modo diverso."