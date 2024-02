Gemini di Google arriva anche in Chrome: può aiutarvi a scrivere!

Mentre Google ha messo in pausa la generazione delle immagini di Gemini, arriva la notizia che l’intelligenza artificiale generativa è pronta ad approdare anche in Chrome con la funzionalità “Aiutami a scrivere”.

Come riportato da Techradar, attualmente è disponibile in Chrome M122 su PC Windows e Mac, ma solo negli Stati Uniti e può essere attivata nel pannello delle opzioni sperimentali del browser, dov’è stato aggiunto il tab “AI Sperimentale”.

A quanto pare, Gemini sarà in grado di assistere gli utenti nella scrittura di qualsiasi contenuto in Chrome: è in grado di generare ampie porzioni di testo a cui si possono aggiungere dettagli extra sulla base di ciò che si necessita. In uno degli esempi mostrati da Google si vede l’intelligenza artificiale scrivere una mail per un utente ad una compagnia aerea a cui chiede di effettuare il check-in anticipato dal momento che il suo aereo atterra alle 9: nella gif si vede semplicemente l’input “l’aereo atterra alle 9 - chiedi di fare il check in anticipo” per ottenere una mail più formale copiare ed incollare.

L’aspetto più interessante è senza dubbio rappresentato dal fatto che Gemini è in grado di capire il contesto della pagina web in cui ci si trova per proporre contenuti pertinenti e con il tono adatto.