Gemini sarà integrato negli smartphone Android dal 2025: l'annuncio di Google

Mentre Google è al lavoro per ripristinare il sistema di generazione delle immagini di Gemini, direttamente dal Mobile World Congress 2024 arrivano delle informazioni sui piani a lungo e medio termine per il proprio LLM. A quanto pare, Google ha intenzione di integrare il suo modello in Android a partire dal 2025.

Rispetto a Gemini Nano, ovvero una variante più piccola del modello di linguaggio che è disponibile sui Pixel ed altri dispositivi Android compatibili, Gemini nel 2025 sarà accessibile anche da offline e non richiederà una connessione ad internet. In questo modo sarà non solo più facilmente accessibile, dal momento che non sarà necessario trovarsi in una zona in cui è presente la connettività, ma proteggerà anche maggiormente la privacy. A ciò si aggiungerà la possibilità di offrire un’esperienza mobile ancora più intelligente e personalizzata.

È innegabile quindi che la sfida per gli smartphone del futuro ruoterà tutta attorno all’intelligenza artificiale e l’integrazione dei modelli di linguaggio generativi. Samsung nei Galaxy S24 ha introdotto la suite Galaxy AI che rappresenta il centro dell’esperienza utente, grazie ad una serie di importanti ed utili funzionalità che hanno espanso in maniera importante le funzionalità messe a disposizione agli utenti.

Gemini Ultra di Google si basa su 1,56 trilioni di parametri, un numero simile a GPT-4 di OpenAI, ed è in grado di comprendere e generare contenuti con un linguaggio simile a quello umano.