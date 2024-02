Ora Gemini ha una 'sorella': Google lancia Gemma, l'IA open-source e responsabile

Nonostante Google abbia rilasciato Gemini 1.5 solo una settimana fa, il colosso di Mountain View sta spingendo l'acceleratore sull'IA: per questo, Big G ha deciso di affiancare a Gemini un altro modello IA, Gemma. Le due intelligenze artificiali sono delle vere e proprie "sorelle", visto che sono state realizzate con le stesse ricerche e tecnologie.

La differenza principale, infatti, è che Gemma è un modello IA open source, disponibile per tutti gli sviluppatori tramite il portale Google Developers. Google ha spiegato che Gemma è stato realizzato sulla base degli stessi studi e delle medesime tecnologie che hanno portato alla nascita di Gemini, e che persino i dataset sfruttati per le due IA sono identici. Gemma arriva per la community degli sviluppatori a sole due settimane dal lancio globale di Google Gemini, confermando gli sforzi di Google per un'IA aperta a tutti.

In effetti, dalla compagnia di Mountain View scopriamo che "Gemma vuole essere il nostro contributo allo sviluppo di un'IA responsabile e open-source". Per questo, accanto al modello di Intelligenza Artificiale, Big G ha anche rilasciato quello che viene chiamato "Responsible Generative AI Toolkit", ovvero un insieme di software e strumenti digitali per gli sviluppatori pensato per il debugging e la taratura delle risposte dell'IA seguendo una serie di best practices proposte dalla stessa Google.

Al momento, Gemma è disponibile in due versioni, ovvero Gemma 2B e Gemma 7B, entrambe già "addestrate" e dalle dimensioni sufficientemente ridotte da poter girare, insieme ai propri dataset, direttamente sul laptop o sul desktop di qualsiaasi sviluppatore. Nonostante il suo peso piuma, Google ha confermato che Gemma è più potente di molte altre IA nei principali benchmark disponibili, senza però fare confronti diretti con Gemini, Copilot o ChatGPT.

In aggiunta, Gemma è stata pensata per essere "sicura": il codice di base dell'IA, infatti, presenta degli automatismi per rimuovere ogni informazione personale dai dati utilizzati per il training del modello, mentre il sistema di apprendimento utilizzato dall'azienda è stato rinforzato dal feedback umano per assicurare delle risposte responsabili e non offensive.