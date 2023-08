La Gen Z torna ai vecchi smartphone per disintossicarsi dai social

Negli Stati Uniti stanno tornando in voga i feature phone, ovvero i vecchi telefoni cellulari economici che sembravano ormai superati. L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che ad utilizzarli maggiormente sono i ragazzi della Gen Z ma anche i millennials, per disintossicarsi dagli smartphone e dai servizi di social media.

A dimostrazione di come il segmento stia reggendo bene, su TikTok sta spopolando l’hashtag bringbackfliphones che sta raccogliendo milioni di visualizzazioni. Gli analisti di Counterpoint Research sostengono che nel 2023 i feature phone venderanno complessivamente 2,8 milioni di unità e l’andamento delle vendite nel breve periodo sarà stabile.

A guidare la domanda non ci sono solo i giovani desiderosi di disintossicarsi dagli smartphone, ma anche i consumatori che sono alla ricerca di telefonini economici o usa e getta come i turisti che comprano una seconda scheda giusto per il loro viaggio. Anche le aziende però stanno mostrando interesse nei confronti dei feature phone, soprattutto se hanno messo in campo politiche di riduzione dei costi, oltre che i paesi in via di sviluppo dove le connessioni sono lente.

Chiaramente, questa seconda vita - se così si può definire - è guidata anche dai prezzi: i feature phone costano infatti tra 20 e 100 Dollari, rispetto ai 1000 Dollari dei top di gamma.

Già da qualche anno, Nokia ha deciso di puntare sui feature phone con due dispositivi di questa categoria: il Nokia 150 ed il Nokia 150 Dual SIm.