Gender Reveal Party sotto inchiesta per l'inquinamento di un intero fiume

L'arrivo di un figlio è sempre un evento che viene festeggiato con grande gioia. Negli ultimi tempi sta andando di moda il "Gender Reveal Party", un evento dove i genitori svelano il sesso del figlio in grande stile. Alle volte, però, viene calcata troppo la mano e a causa di ciò recentemente è stato inquinato un fiume intero.

Il fatto è accaduto in Brasile, dove una coppia ha deciso di rivelare il sesso del loro bambino colorando un'intera cascata di blu. Tuttavia quella non era una semplice cascata, ma un corso d'acqua che alimentava un fiume che fornisce sostentamento idrico a una città vicina. A complicare tutto è stato il fatto che nella zona - così com'è capitato anche in Italia - c'è una siccità in corso.

"Così tanti modi per fare una festa del genere e hanno scelto quella che ha un impatto ambientale così grande", ha dichiarato l'ingegnere forestale Vanessa Costa, commentando il tweet che potrete osservare in calce alla notizia. Adesso l'azione del duo è sotto inchiesta dall'agenzia per la protezione ambientale (SEMA) del Mato Grosso, con uno dei membri della famiglia coinvolti già accusato.

L'ente coinvolto ha già attuato le rilevazioni il loco e ha appurato che "non vi era alcun cambiamento nei parametri fisici dell'acqua, come il colore e altro, e nessuna traccia di mortalità ittica locale." Non è ancora escluso però un inquinamento diffuso, poiché l'indagine non è finita. Così come riporta anche il Washington Post, anche se la qualità dell'acqua non sembra essere stata immediatamente alterata, la SEMA ha affermato che l'atto di scaricare una sostanza nell'acqua "costituisce un'infrazione".

Insomma, almeno i neogenitori potranno insegnare una grande lezione al figlio in arrivo: ovvero quella di non inquinare i corsi d'acqua.