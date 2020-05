Un gene dei Neanderthal, presente in alcune donne, potrebbe renderle più fertili

Il progesterone è un ormone cruciale per la riproduzione in molti mammiferi, ma per qualche ragione sconosciuta, sembra agire diversamente nell'essere umano. Una nuova ricerca, pubblicata in Molecular Biology and Evolution, mostra che la nostra specie ha una variazione genetica inaspettatamente elevata per il recettore del progesterone.

Analizzando i dati di 450.000 persone della biobanca del Regno Unito (244.000 delle quali donne) di origine europea, i ricercatori hanno scoperto che quasi un terzo porta i resti di una variante genetica, che aiuta a codificare il recettore del progesterone ed era presente anche nei Neanderthal. Cosa più importante, a differenza di altri, il nuovo studio suggerisce che ci sono diversi benefici nell'avere questo gene.

Ad esempio, coloro che portano questa variante tendono ad avere meno emorragie nelle prime fasi della gravidanza, meno aborti spontanei e danno alla luce un maggior numero di ragazze, probabilmente perché questa variante genetica è collegata a più recettori del progesterone. "La percentuale di donne che ha ereditato questo gene è circa dieci volte maggiore rispetto alla maggior parte delle varianti geniche di Neanderthal", afferma il biofisico Hugo Zeberg del Karolinska Institutet. "Questi risultati suggeriscono che la variante di Neanderthal del recettore abbia un effetto favorevole sulla fertilità."

In alcuni casi, è stato dimostrato che il progesterone somministrato per via orale riduca potenzialmente il tasso di aborti spontanei e migliora la fertilità tra le donne che soffrono di sanguinamento all'inizio della gravidanza e aborti ricorrenti. Uno studio del 2018, invece, affermò esattamente l'opposto di quello che è stato scritto in questo nuovo documento. Le diverse risposte potrebbero avere qualcosa a che fare con i nostri diversi recettori.