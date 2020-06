Stati Generali, il Governo: 'puntiamo su fibra ottica, 5G ed intelligenza artificiale'

Sono in corso in questi giorni gli Stati Generali dell'Economia a seguito del lockdown imposto dal Governo per il Coronavirus. In uno dei nove capitoli del masterplan "Progettiamo il rilancio", che è stato messo a punto da Palazzo Chigi, si fa riferimento ad un'imponente spinta sul digitale che intende attuare l'Esecutivo per modernizzare il paese.

Il capitolo affronta vari temi di cui abbiamo avuto modo di parlare anche su queste pagine in passato. In particolare, si parla della fibra ottica e del 5G. Soprattutto la connettività a banda larga si è dimostrata cruciale durante la quarantena, quando milioni di persone si sono ritrovate a lavorare o studiare da casa.

Il Governo intende accelerare sullo sviluppo delle reti di nuova generazione, ma si parla anche di un voucher per famiglie ed imprese per colmare il digital divide che attanaglia ancora troppe persone e che rappresenta una delle sfide più importanti del momento. Si parla anche di una rete unica per le "aree bianche", e della fibra ultraveloce per le aree rurali in modo tale da consentire lo sviluppo dell'agricoltura 4.0.

Infine, sono anche stati annunciati investimenti per il settore della robotica, intelligenza artificiale e per la cybersicurezza. E' innegabile infatti che questi tre aspetti rappresenteranno i pilastri su cui costruire il futuro.

Siamo certi che soprattutto la parte sul 5G scatenerà nuovamente i complotti. Per tutte le informazioni sul 5G vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.