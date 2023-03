Generare immagini IA tramite Image Creator su Bing? La novità di ChatGPT in Italia

Il 21 marzo 2023 è una giornata intensa per il mondo dell'intelligenza artificiale, che in questo periodo è al centro di novità pressoché costanti. A tal proposito, dopo l'arrivo di Adobe Firefly, è già arrivato il momento di tornare a fare riferimento alla generazione di immagini IA tramite input testuali. Questa volta, c'è di mezzo Bing.

Infatti, come abbiamo già spiegato su queste pagine, Microsoft sta integrando DALL-E nel chatbot di Bing, quindi la soluzione di OpenAI per creare immagini tramite intelligenza artificiale è di fatto approdata in ambito di motori di ricerca. In parole povere, ChatGPT potenziato su Bing non risponde più solamente alle richieste dell'utente, ma può anche sfruttare un tool per generare un contenuto visivo "da zero".

Ricordiamo che ormai Microsoft ha aperto il chatbot Bing un po' a tutti, tanto che, di fatto, sembra bastare iscriversi per poterlo utilizzare. In ogni caso, coloro che hanno accesso al servizio possono ora mettere alla prova la generazione delle immagini tramite IA, anche in Italia. La funzionalità è in fase di rollout e dunque, chiedendo al chatbot di creare un'immagine in modalità "Creativa" (ovvero quella legata alla novità), al momento potreste non riuscire a ottenere quanto sperato.

Tuttavia, ciò di cui potreste non essere a conoscenza è l'esistenza di un portale ufficiale di Image Creator, ovvero lo strumento di Bing basato su DALL-E che permette di generare immagini tramite IA e che sta venendo integrato nella modalità "Creativa" del chatbot. Ebbene, raggiungendo quest'ultimo, potrete digitare una descrizione, premendo poi sul pulsante "Partecipa e crea" per ottenere il rispettivo risultato. Attenzione al fatto che per il momento è supportata solamente la lingua inglese (quindi bisogna descrivere ciò che si vuole in quel modo). In ogni caso, di base vengono forniti alcuni incrementi, che aiutano a generare più rapidamente le immagini. Poi il tutto potrebbe richiedere più tempo.

Per il resto, la novità in casa Microsoft consente agli utenti coinvolti di chiedere anche direttamente al chatbot, in modalità "Creativa", di farsi creare un'immagine. Un esempio pratico effettuato direttamente dalla società di Redmond è quello in cui l'utente può chiedere al chatbot "Could you create me an image of the living room for inspiration?" (ovvero "Potresti crearmi un'immagine del soggiorno per ispirarmi?").

In ogni caso, che siate o meno già al centro del rollout, adesso sapete come provare Image Creator. Microsoft ha già affermato che sta lavorando con OpenAI per bloccare eventuali prompt controversi, nonché per rendere evidente quali immagini sono state create in questo modo. Se volete approfondire ulteriormente il tutto, potete fare riferimento al blog ufficiale di Microsoft.