Il generatore di video IA Pika 1.0 fa impazzire Twitter X con un Elon Musk animato in 3D

Sul fatto che la generazione di video tramite IA rappresenti la prossima frontiera del settore sembrano ormai esserci pochi dubbi. Tuttavia, l'annuncio di Pika 1.0 con un Elon Musk animato in 3D non era esattamente nelle previsioni di molti.

A tal proposito, come riportato anche da Tom's Guide, nonché soprattutto come annunciato a fine novembre 2023 mediante un video diventato rapidamente virale su Twitter X (che al momento in cui scriviamo conta oltre 18,4 milioni di visualizzazioni), è stata aperta la fase di iscrizioni per provare il succitato servizio di generazione di video IA.

"Crea e modifica video con l'IA": questo il motto di Pika 1.0. Come ben potete immaginare prendendo visione del video presente in calce, il modello di Pika Labs, attualmente in rollout per i primi utenti Web e Discord, sta già facendo discutere, vista la presenza, a partire dalla presentazione stessa, di un'animazione 3D legata a Elon Musk, nonché di alcuni contesti fotorealistici. Capite bene che questo, in un momento in cui su Twitter X vengono condivisi video fake sui Tesla Bot (a cui più di qualcuno sembra aver creduto), può non rappresentare esattamente il migliore degli scenari.

Insomma, l'annuncio risulta controverso, anche perché nel trailer di presentazione viene mostrato come basti fare uso di un input testuale in inglese per generare e modificare video in questo modo. Si può anche partire da una semplice immagine già esistente, facendola animare a Pika 1.0, così come si fa notare la possibilità di "dare in pasto" all'IA un video da "espandere". Insomma, il reveal non è di certo passato inosservato e potete approfondire tutto mediante il portale ufficiale di Pika, ma vi anticipiamo che per ora c'è una waitlist.