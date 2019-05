Il nostro DNA sembra influenzare la nostra voglia di possedere (o no) un cane

Un nuovo studio suggerisce che la scelta di prendere un cane sia fortemente influenzata dalla composizione genetica di un individuo. Uno studio condotto da scienziati svedesi e britannici ha analizzato le informazioni di oltre 35.035 coppie di gemelli.

Lo studio dei gemelli è un metodo ben noto per districare le influenze dell'ambiente e dei geni sulla nostra biologia e sul nostro comportamento. Visto che i gemelli possono condividere tutto l'intero genoma (nel caso siano omozigoti), o metà di quest'ultimo (nel caso siano eterozigoti).

I ricercatori, durante lo studio, hanno infatti rilevato che i gemelli omozigoti hanno un tasso di concordanza maggiore nella scelta di possedere un cane o no, in confronto ai gemelli eterozigoti.

"Questi studi sui gemelli non possono dirci esattamente quali geni sono coinvolti, ma almeno dimostrare per la prima volta che la genetica e l'ambiente giocano su ruoli uguali nel determinare la scelta di prendere un cane o no." ha dichiarato Patrik Magnusson, uno degli autori dello studio.

Il prossimo passo nello studio è quello di cercare di identificare quali varianti genetiche influenzano la scelta di possedere un cane o no, e in che modo si relazionano con i tratti della personalità e di altri fattori come l'allegria.

I cani hanno un rapporto con gli esseri umani da oltre 15.000 anni, questo studio ha implicazioni importanti per comprendere la storia profonda ed enigmatica della domesticazione dei nostri amici pelosi a quattro zampe.