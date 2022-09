La genetica che rende immortale questo animale è stata rivelata

Sarebbe davvero un guaio se Freezer sapesse che per ottenere l’immortalità basta trovare una medusa appartenente a una specie degli cnidari, la Turritopsis dohrnii.

I genetisti sperano, tramite il confronto del DNA di questa medusa con quello della specie Turritopsis rubra, la controparte mortale, di decifrare il processo di invecchiamento di queste creature.

Queste piccole meduse, lunghe mezzo centimetro, hanno la capacità di “invecchiare all’indietro”: passano dallo stadio “adulto” a quello “giovane”, per poi ricrescere e ricominciare il ciclo di vita (LCR) tutte le volte che vogliono. Un articolo sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences fornisce un confronto tra T. dohrnii e T. rubra nella speranza che le differenze si dimostrino illuminanti, inserendo anche diversi tipi di cnidari.

La squadra della dottoressa Maria Pascual-Torner, dell’Universidad de Oviedo, in Spagna, non ha trovato nessun elemento che possa permettere loro di individuare un “gene dell’immortalità”. Tuttavia, sembra che abbiano scoperto una serie di fattori che sostengono il processo dell’eterna giovinezza.

"Abbiamo identificato varianti ed espansioni di geni associati alla replicazione, alla riparazione del DNA, al mantenimento dei telomeri, all'ambiente redox, alla popolazione di cellule staminali e alla comunicazione intercellulare", spiega l’autrice dello studio.

Differentemente dalla specie T. rubra, il genoma del T. dohrnii presenta le istruzioni per due funzioni significative: il silenziamento dei complessi proteici polycomb e l’attivazione della pluripotenza, ovvero la capacità di una cellula staminale di trasformarsi in qualsiasi altra tipologia di cellula.

Sappiate, però, che T. dohrnii non vive per sempre, anche se capaci di vita eterna. Se oggi il nostro pianeta non è invaso da queste minuscole meduse è perché sono estremamente appetibili per la fauna acquatica.