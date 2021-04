Geni della creatività: vero motivo della superiorità degli Homo sapiens sui Neanderthal?

Secondo un nuovo studio potrebbe essere stata proprio la creatività che ha contraddistinto l'Homo sapiens, permettendogli si dominare sulle specie come i Neanderthal e gli scimpanzé.

Secondo il Dr. Claude Robert Cloninger, professore nei dipartimenti di psichiatria e genetica alla Washington University di St. Louis, l'idea che la creatività, per l'Homo sapiens, si sia rivelato un grande vantaggio di sopravvivenza è nota da tempo negli ambienti accademici. Tuttavia è molto difficile dimostrare qualcosa del genere visto che dei Neanderthal non si sa ancora abbastanza.

"Il problema nella valutazione della creatività nelle specie estinte è che non puoi ovviamente parlare con loro" ha detto Cloninger. Per questo motivo ricercatori spagnoli e americani hanno deciso di studiare ed esaminare i geni che distinguevano gli umani dai loro lontani parenti.

In passato furono identificati ben 972 geni che regolavano tre diversi sistemi di apprendimento e della memoria nell'Homo sapiens. Reattività emotiva, quindi la capacità di formare nuclei sociali, apprendere comportamenti; autocontrollo, quindi la capacità di fissare obiettivi e cooperare con gli altri; e infine autocoscienza, ovvero la parte che si occupa del ricordo, del miglioramento dei comportamenti passati e la percezione della vita come passato, presente e futuro.

"La consapevolezza di sé è ciò che ci consente di avere un pensiero creativo divergente e originale, oltre a ciò che ci permette di essere flessibili" ha spiegato il professore Cloninger.

Tuttavia gli scimpanzé non hanno presentato completamente i geni dell'autoconsapevolezza e dell'autocontrollo che invece possiedono gli esseri umani. Al contrario, nei Neanderthal - che erano degli ottimi nuotatori - molti dei geni ma non tutti, erano presenti. "I Neanderthal erano circa a metà tra gli scimpanzé e gli esseri umani moderni, almeno per quanto riguarda il numero di geni."

In quei 972 geni, 267 si trovavano soltanto nell'Homo sapiens e sono tutti geni regolatori, ovvero quelli che aumentano o diminuiscono l'attività degli altri. Altri dei geni posseduti solamente dall'uomo moderno sono regolatori delle reti cerebrali che coinvolgono l'autocoscienza e la creatività.

Gli autori hanno fine voluto sottolineare come "non è possibile escludere la possibilità che i Neanderthal abbiano geni non presenti nell'Homo sapiens e che questi abbiano influenzato la loro personalità e capacità di apprendimento." Dunque i Neanderthal, che si estinsero per una serie di sfortunati eventi, potevano possedere un vero e proprio set di geni non ancora conosciuti.

