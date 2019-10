La genialata di Google: Pixel 4 arriva con una scatola di cereali

Dopo il recente annuncio di Pixel 4 e Pixel 4 XL, Google ha dato il via alle spedizioni dei suoi nuovi smartphone. I primi utenti che hanno ricevuto i dispositivi si sono ritrovati dinanzi una bella sorpresa: i Pixel 4 sono arrivati in delle scatole di cereali.

In particolare, come riportato anche da GSMArena, a quanto pare le spedizioni sono già partite in Canada, Australia e Regno Unito e quindi i primi acquirenti hanno già ricevuto il proprio smartphone. Il packaging realizzato da Google per l'occasione è veramente originale: i Pixel 4 arrivano in una scatola che contiene anche dei cereali in omaggio. Non è chiaro se questo trattamento sia stato riservato solamente a coloro che hanno preordinato il dispositivo, anche se sembrerebbe di sì (visto il biglietto che si può vedere nella foto presente in calce alla notizia).

Non sappiamo inoltre se il packaging sia destinato unicamente a mercati specifici o meno. A quanto pare, ci sono persone che hanno ricevuto il proprio Pixel 4 anche all'interno di una scatola della pizza Domino's. Staremo a vedere, ma si tratta sicuramente di un'iniziativa interessante.

Nel frattempo, vi ricordiamo che DisplayMate ha dichiarato che il display del Pixel 4 XL è il migliore presente sul mercato e che Google sta già correndo ai ripari per il problema con il riconoscimento facciale.