Genialate tech: panno che si attacca allo smartphone e segnalazioni laser per la bici

Di progetti strampalati il mondo tech ne è pieno da tempo immemore, ma il mondo del Web ovviamente non vede l'ora di novità. In questo contesto, nell'arco di pochi giorni si sono fatte notare due idee interessanti: il panno che si attacca allo smartphone e le segnalazioni laser per la bicicletta. Sì, avete capito bene.

Partendo dal "panno", come alcuni tra di voi si aspetteranno, il progetto è attualmente al centro di una campagna di crowdfunding su Kickstarter. L'idea è tutto sommato "semplice": posizionare il "panno" per pulire lo schermo in una posizione in cui è impossibile scordarselo, ovvero sul retro del dispositivo mobile. Qui entra in gioco WaterBear, ergo "il tool universale per la pulizia di display e smartphone" (ma anche lenti della fotocamera e altro).

Il produttore afferma che quest'ultimo si "attacca a ogni superficie senza lasciare tracce", nonché che è riutilizzabile e lavabile. Come sta andando la campagna di crowdfunding? L'obiettivo fissato era di 2.500 dollari: sono già stati raccolti oltre 50.000 dollari a 30 giorni dalla fine. Le spedizioni del prodotto partiranno a luglio 2022 e al momento in cui scriviamo il prezzo per portarsi a casa il bundle meno costoso parte da 25 dollari (si ricevono ovviamente più panni). Il progetto non è passato inosservato, tanto che realtà come Gizmodo non hanno mancato di approfondire il "panno".

Per il resto, da un altro articolo di Gizmodo apprendiamo l'esistenza delle segnalazioni GPS laser per la bicicletta. Perché guardare lo schermo di uno smartphone per ottenere indicazioni quando si possono proiettare le indicazioni che servono sulla strada? L'idea di alcuni appassionati è stata proprio questa: usare un costoso proiettore per mostrare a tutti la direzione in cui andavano in bici. Probabilmente non si tratta di una buona idea, anzi (quindi forse niente "genialata" in questo caso), ma di certo il video pubblicato da Wicked Lasers su YouTube ha fatto sorridere più di qualche appassionato.