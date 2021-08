Questa geniale pubblicità usa illusioni ottiche di animali: ecco tutte le immagini

La realtà molte volte può essere diversa da quello che crediamo... e uno dei modi più geniali e rapidi per capirlo è attraverso certe illusioni ottiche, veri e propri metodi per alterare la nostra percezione delle cose. Oggi vogliamo mostrarvi una geniale campagna marketing che ha utilizzato proprio questo principio.

Leo Burnett, una tra le agenzie pubblicitarie più importanti del mondo, qualche hanno fa ha creato una brillante campagna pubblicitaria di tre immagini per Jeep Francia con il motto "See Whatever You Want to See" (letteralmente "Osserva quello che vuoi vedere") che si è perfino guadagnato un premio per il suo design ai Leoni di Cannes (un festival internazionale della creatività rivolto a chi lavora nel settore della pubblicità e nei settori relativi).

Cos'hanno tanto di speciale queste immagini? Sono in realtà tre illusioni ottiche che mostrano la testa di un animale: cosa c'è di tanto particolare? Se capovolte, queste teste mostrano un altro animale completamente diverso dal primo. Potrete trovare le tre immagini - come sempre - in calce alla notizia.

Secondo quanto riportato in seguito dall'agenzia Leo Burnett, le immagini "invitano il lettore a tornare a visionare nuovamente l'annuncio per scoprire un animale che si trova dall'altra parte del mondo". Si tratta, infatti, di un grande invito a "viaggiare". Avete visto tutte le creature che si nascondono nelle raffigurazioni?

Scriveteci qui sotto nei commenti quale avete trovato! A proposito di animali e illusioni ottiche: riuscite a vedere quale animali si nasconde in questa immagine? Mentre, quante gambe vedete in questa immagine dell'elefante impossibile?