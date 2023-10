Questo genio di 14 anni ha inventato un sapone che previene il melanoma

Heman Bekele, un ragazzo di 14 anni originario di Annandale, Virginia, ha dimostrato che l'età non è un limite quando si tratta di innovazione e passione per la scienza. Studente della Fairfax County’s Frost Middle School, ha conquistato il titolo di “America’s Top Young Scientist” grazie a un sapone in grado di prevenire il melanoma.

Il concorso, sponsorizzato da 3M e Discovery Education, sfida gli studenti delle scuole medie a ideare soluzioni innovative per cambiare il mondo, e Heman ha colto la sfida a pieno titolo. La sua ispirazione affonda le radici nell'infanzia trascorsa in Etiopia, dove ha assistito ai pericoli dell'esposizione prolungata al sole.

"Volevo che la mia idea fosse non solo scientificamente valida, ma anche accessibile al maggior numero possibile di persone", ha dichiarato Heman al Washington Post. Il suo sapone, denominato Skin Cancer Treating Soap (SCTS), agisce riattivando le cellule dendritiche, spesso compromesse dalle cellule cancerose.

Una volta rivitalizzate, queste cellule riacquistano la loro capacità di combattere il cancro, ricordando al corpo come difendersi. E il costo? Circa 50 centesimi a panetto, una cifra irrisoria se confrontata con i 40.000 dollari necessari in media per un'operazione di cancro della pelle negli Stati Uniti.

Le aspirazioni di Heman vanno oltre i riconoscimenti personali e i guadagni monetari. Nei prossimi cinque anni, prevede di perfezionare la sua invenzione e di fondare un'organizzazione no-profit per distribuire questo sapone salvavita alle comunità meno servite.

