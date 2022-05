Un genio della matematica in Cina ha risolto un enigma impossibile in poche ore

La matematica è forse una delle materie più affascinanti e complesse che possiamo trovare a scuola. Quelle che sono delle semplici stringhe alfanumeriche senza senso descrivono, in realtà, le leggi del nostro Universo. Esistono problemi, però, che sembrano essere irrisolvibili per mesi o addirittura anni, finché un genio non arriva e li risolve.

È questo quello che è successo alla School of Mathematical Sciences, Peking University di Pechino recentemente. Un problema matematico aveva lasciato un team di sei dottorandi in matematica bloccato per quattro mesi, fin quando il genio Wei Dongyi - soprannominato "God Wei" - non ha risolto questo enigma apparentemente impossibile in poche ore.

Wei Dongyi è una figura ben nota in Cina e nell'ambiente scientifico per essere un vero e proprio genio. È particolarmente conosciuto per essere stato ammesso all'Università di Pechino senza sostenere il gaokao, l'esame di ammissione all'università cinese, famoso per essere uno dei più difficili al mondo.

Il team di matematici ha contattato "God Wei" dopo mesi di agonia nel tentare di risolvere il problema. Pochi giorni dopo, le equazioni inviate da Wei hanno aiutato il team a modificare il loro esperimento e, alla fine, il modello del team ha avuto finalmente successo, con un tasso di superamento di oltre il 96%.

Gli esperti volevano pagare il genio, ma quest'ultimo si è rifiutato perché, così come ha affermato lui stesso, "il problema era troppo facile per richiedere un pagamento". A proposito, sapete che l'intelligenza artificiale risolve problemi matematici in tempo da record?