I case per PC più folli visti al Computex 2018 di Taipei

Proprio in questi giorni, come avrete notato dagli articoli che abbiamo pubblicato, siamo volati sino a Taipei per il Computex 2018, evento che chiama a raccolta i migliori produttori del settore informatico.

Produttori che approfittano della stampa internazionale per presentare l'hardware che uscirà nel corso dei prossimi mesi, dai laptop agli accessori più strambi, come ad esempio i case che stiamo per mostrarvi. Prodotti che possono sembrare delle vere e proprie opere d'arte, da collezione, costruite al confine tra genialità e follia, in grado di elevare il vostro salotto o il vostro studio a un livello superiore (di trashume, il più delle volte).



Un gioco che coinvolge grandi produttori quali ASUS, Msi, iGame, Cooler Master, Thermaltake come singoli artisti indipendenti, che mirano al Computex 2018 impazienti di presentare la loro ultima, aggressiva creatura tecnologica - come il case a forma di torretta automatica che sembra arrivare direttamente da Half Life, in grado di girare su se stesso meccanicamente. Non manca neppure il Mecha ad altezza uomo, diverse strutture industrial/steampunk e un solido case ispirato a Rainbow Six. Ammirate dunque dove la creatività umana applicata all'informatica può spingersi portando il vostro sguardo alla gallery appena in basso... quale comprereste subito al volo senza badare al prezzo? Quale invece regalereste soltanto al vostro peggior nemico?