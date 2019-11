I genitori bloccano le app, i bambini non ci stanno: Family Link subisce il review bombing

Se pensate che il review bombing sia una "tecnica" utilizzata solamente in ambito videoludico, vi sbagliate di grosso. Infatti, nell'ultimo periodo molti bambini provenienti da tutto il mondo stanno "bombardando" di recensioni negative una nota applicazione che consente ai genitori di controllare lo smartphone.

Infatti, "Google Family Link per bambini e adolescenti", noto software che permette agli adulti di impostare dei limiti sullo smartphone del proprio figlio, non sembra proprio andare giù ai bambini/adolescenti. Infatti, se da una parte ci sono alcuni genitori che stanno lasciando recensioni particolarmente positive, dall'altro lato i giovani stanno "rovinando" il punteggio medio dell'app, che è di appena 1,6 stelle al momento in cui scriviamo, lasciando messaggi come "è un app che rovina la privacy" o "mi ha rovinato la vita". Potete vedere la situazione con i vostri occhi consultando la relativa pagina sul Play Store.

Per chi non lo sapesse, Google Family Link è un sistema che ha bisogno di due applicazioni per funzionare: quella per bambini e adolescenti e quella per genitori. Ebbene, la versione per adulti ha un punteggio medio di 4,5 stelle sul Play Store. Insomma, sembra che la "nuova sfida generazionale" si stia "combattendo" sulle pagine del negozio digitale di Google.

Crediti immagine di copertina: The Verge.