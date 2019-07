Questi genitori hanno chiamato il loro figlio 'Google'

Viviamo in tempi bizzarri, tempi dove i genitori danno ai loro figli nomi ispirati ai personaggi delle loro serie TV preferite, e ora pure ai colossi del tech. Se avevamo già alzato il sopraciglio per la scelta di decine di famiglie di chiamare le loro figlie Khaleesi, ora c'è infatti chi ha avuto l'idea di chiamare il figlio Google.

Succede in Indonesia, dove una coppia di genitori —scrive il Jakarta Post—, al secolo Ella Karina e Andi Cahya Saputra, ha pensato che il nome dell'azienda potesse essere di buon auspicio. "Spero che mio figlio diventi un leader in grado di guidare molte persone, che sia utile agli altri", ha detto Ella.

Ma i commenti alla notizia sui social non sono stati proprio tutti-tutti lusinghieri. "Qualcuno ha addirittura detto che abbiamo chiamato nostro figlio Google perché volevamo ricevere soldi dall'azienda. Altri invece che mio figlio un giorno potrebbe essere assunto dalla compagnia, o che Google pagherà il suo percorso di studi".

"Cerco di pensare in modo positivo", ha continuato. "Ho risposto con un amen ai commenti positivi".

Nel frattempo l'azienda si è già fatta sentire, Google Indonesia ha chiamato i genitori per congratularsi ed esprimere gratitudine per il gesto. Hanno mandato alla famiglia anche alcuni doni, come un baby jumper brandizzato.