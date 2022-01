Genitori, MediaWorld è 'impazzita': oltre 80% di sconto sul dispositivo anti abbandono

Dopo aver trattato alcune offerte di MediaWorld legate al mondo smartphone, torniamo a soffermarci sulle promozioni lanciate dalla popolare catena. Più precisamente, questa volta approfondiamo uno sconto su un tipo di prodotto che non analizziamo spesso su queste pagine: un dispositivo anti abbandono.

Il motivo? Questa volta si è deciso di fare le cose in grande, dato che c'è un possibile risparmio che va oltre l'80%. Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'offerta, il dispositivo anti abbandono per seggiolini auto MYMi viene ora proposto ad appena 9,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 69,99 euro. Insomma, capite bene che si tratta di uno sconto importante, dato che si possono risparmiare ben 60 euro.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Occasioni di Fine Serie di MediaWorld, quindi non ci è dato sapere quante unità siano rimaste disponibili. Per il resto, potrebbe trattarsi di una buona occasione per i genitori "all'ascolto". Considerate infatti che su Amazon Italia il prodotto viene venduto a 29,80 euro tramite rivenditori. Inoltre, il dispositivo promette due livelli di protezione con allarme acustico e visivo sul tracker-portachiavi.

Insomma, nonostante non si tratti di una tipologia di prodotto che trattiamo spesso su queste pagine, ci è sembrato opportuno informarvi in merito a una promozione di MediaWorld che potrebbe effettivamente risultare interessante per un buon numero di persone.