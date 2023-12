Il nostri genitori in TV hanno visto i resti dello scoppio del Big Bang

Nel 1964, un evento rivoluzionario nel campo dell'astronomia ha avuto luogo quando i fisici Arno Allan Penzias e Robert Woodrow Wilson notarono un rumore insolito e costante durante le osservazioni con un radiotelescopio. Questo rumore, simile a una statica radiofonica, era presente indipendentemente dalla direzione in cui puntavano il telescopio.

Inizialmente, i due scienziati credevano che la fonte del rumore fosse il telescopio stesso, interferenze urbane o persino piccioni che vivevano nell'antenna del telescopio. Tuttavia, anche dopo aver eliminato questi fattori, il rumore persisteva. Altri astronomi lo avevano già sentito, ma lo avevano scartato come interferenza insignificante.

La ragione per cui poteva essere udito da più telescopi e in diverse direzioni era perché quel fastidioso rumore era in realtà il fondo cosmico a microonde (CMB) – la radiazione residua del Big Bang che è debolmente rilevabile e permea tutto l'universo conosciuto. Penzias e Wilson si resero conto di ciò che stavano osservando e che era una prova a sostegno della teoria del Big Bang, per cui vinsero il Premio Nobel per la Fisica.

I radiotelescopi non sono l'unico modo per accedere a questo CMB. Se sei abbastanza vecchio da aver guardato una TV analogica o possedere una radio analogica, è probabile che tu abbia già sentito o visto i resti del Big Bang. Sulle vecchie TV, quando eri tra un canale e l'altro, vedevi un modello di "neve" sullo schermo. Parte di questa statica proviene dal CMB, anche se la maggior parte è costituita da altre forme di interferenza.

Le moderne TV e radio digitali non raccolgono e non mostrano il CMB, quindi i giovani non conosceranno il semplice piacere di girare a metà strada tra i canali e guardare la radiazione residua dall'inizio dell'universo.