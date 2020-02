Gennaio 2020 è stato il più caldo di sempre: superato anche il 2016

Gennaio 2020 passerà alla storia per essere stato il più caldo di sempre, almeno sulla base dei 141 anni di dati climatici in nostro possesso. Ad annunciarlo gli scienziati del NOAA, secondo cui le temperature globali della superficie terrestre ed oceanica sono state di 1,14 gradi Celsius superiori alla media del 20esimo secolo.

Superato anche il record precedente di Gennaio 2016, quando l'incremento delle temperature era stato di "appena" 0,02 gradi Celsius.

Non si tratta certo di una sorpresa, dal momento che il 2019 è stato il secondo anno più caldo della storia, e lo scorso Giugno sono state registrate temperature da record in tutta Europa, al punto che in Germania in alcune città è stato necessario il rifacimento del manto stradale per sostituire quello precedente.

Secondo il NOAA, in alcune parti della Russia, della Scandinavia e del Canada orientale le temperature medie hanno riportato un incremento di 5 gradi sopra la media.

La situazione però non sembra in miglioramento a Febbraio. In Antartide fa caldo come in Norvegia, mentre a Bagdad sta cadendo la neve. Al Polo Sud sono state registrate temperature di 20,75 gradi lo scorso 9 Febbraio: un record assoluto.

I ricercatori affermano che il pianeta si sta riscaldando più velocemente del previsto. A preoccupare è soprattutto la situazione dei ghiacciai, in quanto queste temperature potrebbero accelerare lo scioglimento.