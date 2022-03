Genoma umano: dopo decenni è stato completamente svelato

Il Progetto Genoma Umano, dopo decenni dalla nascita, potrebbe finalmente aver trovato la sua conclusione. Un grande team internazionale, guidato da Adam Phillippy del National Institutes of Health, ha infatti rivelato, sulle pagine di Science, di aver svelato l'ultimo 8% del genoma umano ancora sconosciuto.

Pezzi mancanti da tempo del nostro genoma che contengono più di semplice "spazzatura", come venne affermato (in maniera derisoria) da alcuni ricercatori molti anni fa. All'interno dei nuovi dati ci sono, infatti, misteriose sacche di DNA non codificante che non producono proteine, ma svolgono comunque ruoli cruciali in molte funzioni cellulari, potendo trovarsi al centro di condizioni in cui la divisione cellulare è fuori controllo, come per il cancro.

Il prof. Erich D. Jarvis, della Rockefeller University e coautore dello studio, ha affermato: "Sarebbe stato lecito pensare che, con il 92% del genoma completato molto tempo fa, un altro 8% non avrebbe contribuito molto. Ma da quella piccola porzione mancante, ora stiamo acquisendo una comprensione completamente nuova di come le cellule si dividono".

"Questo ci permetterà di studiare una serie di malattie che non eravamo stati in grado di affrontare prima", ha proseguito il prof. Jarvis, che ha anche contribuito a sviluppare una serie di tecniche fondamentali per sbloccare il riconoscimento degli ultimi frammenti del genoma umano.

Giulio Formenti, un ricercatore del laboratorio del prof. Jarvis, ha affermato: "Stiamo finalmente scavando in quello che una volta veniva definito erroneamente DNA spazzatura, solo perché non potevamo capirlo o guardarlo con precisione".

"Adesso sappiamo che molte malattie sono legate a ripetizioni strutturali nel genoma, ed ora che queste sequenze non mancano più, possiamo iniziare a mappare le origini di queste malattie", ha aggiunto.

Jarvis e Formenti sperano infatti che il loro contributo non solo aiuterà a concludere il "Progetto Genoma Umano", ma aiuterà anche la ricerca sulle malattie legate al genoma, in primo luogo il cancro.

A proposito di progressi della biologia, tempo fa vi avevamo parlato dello sviluppo di un metodo innovativo per produrre DNA sintetico rapidamente. Forse sarà il primo passo per rendere possibile riportare in vita animali estinti come il Dodo?