Geoblocking, il parlamento UE vota a favore della rimozione ma lo sport potrebbe salvarsi

Nella giornata di ieri la Planaria di Bruxelles ha votato favorevolmente alla rimozione del goblocking sullo streaming, accogliendo la risoluzione presentata da Renew for Europe - Danimarca con 376 voti a favore, 111 contrari e 107 astenuti.

In particolare, è molto interessante la parte della risoluzione che riguarda i contenuti audiovisivi e sportivi, che sono stati al centro del dibattito e delle proteste (anche la Lega Serie A si è schierata contro lo stop al geoblocking). I deputati hanno sottolineato l’importanza di modernizzare il settore audiovisivo per soddisfare le aspettative dei consumatori in termini di disponibilità, accessibilità, flessibità e qualità.

Nel comunicato stampa si legge che “i deputati chiedono una maggiore disponibilità transfrontaliera dei cataloghi e l'accesso transfrontaliero e la reperibilità degli eventi sportivi attraverso i servizi di streaming. In particolare, vogliono che la Commissione e gli Stati membri valutino attentamente tutte le opzioni per ridurre la prevalenza di barriere geo-bloccanti ingiuste e discriminatorie, considerando anche il potenziale impatto sui modelli di business esistenti e sul finanziamento delle industrie creative”.

Tuttavia, viene comunque evidenziato che l’estensione del campo di applicazione potrebbe comportare una significativa perdita di entrate e minaccerebbe gli investimenti, e per tale ragione il Parlamento ha anche chiesto di valutare ulteriormente tale impatto, in modo tale da consentire al settore audiovisivo di adattarsi e garantire al contempo la conservazione della diversità culturale oltre che qualità dei contenuti.