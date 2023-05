Geoffrey Hinton, il padrino dell'IA, preoccupato: 'può essere pericolosa'

Geoffrey Hinton, il “Padrino dell’IA”, che recentemente ha rassegnato le sue dimissioni da Google, in una dichiarazione resa alla BBC ha espresso le sue preoccupazioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Hinton, che è uno dei pionieri della tecnologia e che è noto per l’immenso contributo dato in questo campo, si è detto “abbastanza spaventato” per alcuni dei pericoli rappresentati dai chatbot come ChatGPT.

“In questo momento non sono più intelligenti di noi, per quanto ne so. Ma presto potrebbero esserlo” ha affermato. Scendendo nei dettagli del modello multimodale GPT-4, Hinton ha affermato che “in questo momento eclissa le persone in termini di conoscenze generali. A livello di ragionamento però non è così buono, ed è in grado di fare solo semplici ragionamenti”.

Ad inquietarlo però è il ritmo con cui tali modelli migliorano, una cosa di cui “le persone dovrebbero preoccuparsi”.

In un articolo pubblicato sul New York Times, Hinton ha anche fatto riferimento agli utilizzi impropri dell’IA. Nel corso della chiacchierata con la BBC, è sceso nei dettagli ed ha definito tali usi “un incubo” ed ha espresso preoccupazioni qualora dovesse essere sfruttata da persone come Putin che potrebbero fare leva sull’IA per ottenere più potere.

“Sono giunto alla conclusione che il tipo di intelligenza artificiale che stiamo sviluppando è molto diverso da quella che abbiamo. Noi umani siamo sistemi biologici, mentre questi sono sistemi digitali. La grande differenza èche con i sistemi digitali abbiamo molte copie dello stesso set. E tutte queste copie possono imparare separatamente ma condividere le loro conoscenze all’istante” ha continuato.

Pur non volendo criticare Google, Hinton afferma che il gigante del web è “molto responsabile” di questa situazione.

Le dichiarazioni sostanzialmente sono in linea con la lettera firmata da Elon Musk che ha chiesto lo stop allo sviluppo dell’IA.