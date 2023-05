Geoffrey Hinton sull'IA: 'la minaccia è esistenziale, ed è vicina'

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alle dimissioni di Geoffrey Hinton da Google, arrivate con un editoriale pubblicato sul New York Times dove ha dipinto un quadro spaventoso sulla tecnologia che sta assumendo sempre più importanza a livello mondiale.

Parlando all’EmTech Digital 2023, una conferenza ospitata dalla rivista MIT Technology Review, Hinton ha affermato che “il campanello d’allarme che sto suonando ha a che fare con la minaccia esistenziale” per l’umanità. Il padrino dell’intelligenza artificiale poco dopo ha aggiunto che “pensavo che fosse molto lontana, ma ora penso che sia seria e vicina”.

Hinton è descritto da molti come uno dei fautori dell’IA ed ha avuto un ruolo fondamentale nella ricerca sull’apprendimento automatico negli ultimi 25 anni.

Nella stessa conferenza, l’ex Google ha affermato che non c’è alcuna possibilità di fermare l’ulteriore sviluppo dell’IA: “se prendi sul serio il rischio esistenziale, come faccio ora, potrebbe essere abbastanza sensato smettere di sviluppare ulteriormente queste cose” ha affermato, riconoscendo però che “non conosco alcuna soluzione per fermare questo sviluppo. Non credo che interromperemo questo processo, dal momento che le IA sono utili”.

Hinton però ha anche definito “sciocca” la lettera aperta firmata da Elon Musk ed altri scienziati, che ha proprio chiesto lo stop allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.