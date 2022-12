Geohot, l'hacker di PS3 lascia Twitter: 'non c'era possibilità di reale impatto'

Vi ricordate dell'approdo di Geohot a Twitter? Musk aveva deciso di assumere l'hacker di PS3 (e non solo) per "aggiustare" alcune questioni relative al social network dei cinguettii, ad esempio quella relativa al pop-up che chiede di effettuare il login da Web. Ora, però, George Hotz ha ufficializzato la sua uscita da Twitter.

A tal proposito, come riportato da The Verge, nonché come confermato dallo stesso Geohot su Twitter, l'hacker di PS3 non lavora più per la piattaforma a partire dalla giornata del 21 dicembre 2022. Hotz ha spiegato di aver preso questa decisione perché ritiene di non poter avere alcun "reale impatto" in quel contesto, pur avendo "apprezzato l'opportunità".

Per il resto, Geohot ha affermato di voler tornare allo sviluppo su GitHub, chiudendo dunque in questo modo la parentesi legata a Elon Musk. Ricordiamo che Hotz aveva iniziato a lavorare su Twitter nel mese di novembre 2022, dopo essersi espresso a favore dell'approccio hardcore indicato da Musk. In precedenza, più precisamente a ottobre 2022, Geohot aveva lasciato il ruolo di CEO della startup di guida autonoma Comma AI.

Insomma, sembra che non esattamente tutto sia andato come dovuto per quel che concerne la permanenza di Hotz all'interno di Twitter. Nel frattempo, rimanendo nell'ambito del social network dei cinguettii, ad attirare l'attenzione c'è la rottura del silenzio di Musk sul sondaggio lato CEO.