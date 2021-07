Geologi scoprono 'l'occhio di Sauron': un vulcano sottomarino

A bordo della nave da ricerca oceanica, RV Investigator, e mediante l'utilizzo di un sonar, un team di geologi ha scoperto un antico vulcano sottomarino che è stato rinominato ufficialmente dai suoi scopritori - a quanto pare fan del Signore degli Anelli - l'"Occhio di Sauron".

Il vulcano prima d'ora era ovviamente sconosciuto alla scienza, ed è stato scoperto a 3.100 metri sotto il livello del mare. La sua caldera (la conca del vulcano) ha un diametro di 6,2 km per 4,8 km, mentre al suo centro troviamo un picco a forma di cono alto 300 metri (la "pupilla" di Sauron) e ai bordi possiamo osservare un bordo di roccia alto anch'esso 300 metri (le "palpebre" dell'occhio).

Contrariamente a quello che si pensa, quando si verificano delle eruzioni vulcaniche sottomarine non è facile venirne a conoscenza (al massimo si possono osservare in superficie dei grumi di pietra pomice). L'occhio del signore oscuro della leggendaria saga di Tolkien non è stata l'unica caratteristica ad attirare la curiosità degli scienziati.

Un'ulteriore mappatura a sud ha rivelato una montagna marina più piccola coperta da numerosi coni vulcanici, e ancora più a sud c'era una montagna sottomarina più grande e piatta. Sempre seguendo il tema del "Il Signore degli Anelli", il team ha deciso di rinominare le due strutture rispettivamente Barad-dûr (la dimora di Sauron nella Terra di Mezzo) ed Ered Lithui (una catena montuosa della Terra di Mezzo che delimita il confine settentrionale del regno di Mordor).

Queste tre strutture fanno parte dell'ammasso di montagne sottomarine Karma che, secondo i geologi, sembra avere più di 100 milioni di anni.