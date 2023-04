Geologi trovano le prove di una doppia estinzione di massa 260 milioni di anni fa

Ben prima della comparsa dei dinosauri, la Terra era abitata da animali forse ancora più incredibili. Molti di questi scomparirono in seguito ad un'estinzione di massa, circa 260 milioni di anni fa. Alcune prove sembrano però suggerire che questa estinzione non sia stata un singolo evento, bensì due in rapida successione.

Sono cinque le grandi estinzioni di massa che hanno interessato il nostro pianeta e che hanno portato la vita al limite. Quella del Permiano-Triassico è stata probabilmente la più terribile di sempre e da tempo gli scienziati ipotizzavano la possibilità di multipli eventi catastrofici.

Esaminando gli isotopi di uranio di campioni marini raccolti nel Mar Cinese Meridionale, un gruppo internazionale di ricercatori ha identificato due "impulsi", ad indicare il momento in cui gli oceani diventarono privi di ossigeno. Secondo gli studiosi, questo prova che furono due gli eventi di estinzione di massa accaduti nella metà del Permiano, ad una distanza di 3 milioni di anni l'uno dall'altro.

Ancor più importante, studiando queste antiche estinzioni i ricercatori sono in grado di prevedere gli effetti moderni del riscaldamento globale sugli oceani. "Esaminiamo le biocrisi del Periodo Permiano, ma un riscaldamento simile sta avvenendo oggi a causa di eventi umani," ha spiegato il professor Thomas Algeo, coautore dello studio. "Gli esseri umani imitano gli effetti delle eruzioni vulcaniche, rilasciando carbonio nell'atmosfera."

Secondo lo scienziato, i problemi che affrontiamo oggi (declino della biodiversità, anossia degli oceani) sono simili ai cambiamenti ambientali avvenuti nel periodo di crisi biologiche del Permiano. Molto probabilmente, questi furono causati da gigantesche eruzioni vulcaniche, che riscaldando la superficie degli oceani impedirono all'ossigeno di raggiungere i fondali, distruggendo la catena alimentare.

Studiare questi antichi disastri è un importante monito a prestare attenzione agli attuali problemi ambientali, in modo tale da prevenire la sesta estinzione di massa.