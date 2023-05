La geometria? La PlayStation degli Antichi Greci!

Gli antichi greci furono tra i primi a sviluppare una delle discipline scientifiche più antiche al mondo: la geometria, la quale era fondamentale per la comprensione dell’armonia del mondo. Ma come parlare di questo campo di studio, in relazione agli elleni, senza citare Euclide?

Euclide fu senza ombra di dubbio uno dei matematici greci più famosi. Autore degli “Elementi”, il genio aveva premura di offrire ai posteri le sue proposizioni e i suoi teoremi, offrendo al mondo occidentale la base della geometria. Tuttavia, non tutto il sapere geometrico nasce da Euclide; infatti, a personaggi del calibro di Talete di Mileto si devono importanti dimostrazioni, come quella concernente il valore dell’angolo al centro di un cerchio.

Quante volte avete utilizzato il “Teorema di Pitagora” alle scuole medie? Ebbene, colui che dà il nome a siffatta formula (nata da una dimostrazione) fu un importante matematico greco che concentrò le proprie ricerche sulle relazioni tra i lati di un triangolo rettangolo.

Nondimeno, non è solo nelle applicazioni matematiche che si denota l’interesse dei Greci per la geometria: le loro architetture e le loro sculture erano realizzate sulla base di rigorose osservazioni geometriche. Il Partenone, ad esempio, è stato costruito tramite l’ausilio di principi matematici, come la proporzione aurea e la simmetria.