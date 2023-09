George R.R. Martin ed altri scrittori hanno fatto causa ad OpenAI per ChatGPT

Diciassette autori americani che fanno parte della Autors Guild, tra cui figurano anche alcuni nomi popolari come George R.R. Martin, hanno annunciato di aver denunciato OpenAI in quanto rea secondo loro di aver utilizzato illegalmente i testi dei loro libri per addestrare ChatGPT.

Oltre a Martin, nella lista di coloro che hanno intentato causa alla società di Sam Altman figurano anche John Grisham e Jonathan Franzen. La documentazione è stata presentata lo scorso 19 Settembre in un tribunale di New York, e mira ad ottenere un’ingiunzione che impedisca ad OpenAI di continuare d usare tutti i lavori protetti dal diritto d’autore per addestrare il suo modello multimodale. Il gruppo di autori chiede anche anche un rimborso di 150mila Dollari derivante dai danni causati dalla violazione del diritto d’autore.

Nel testo di legge che OpenAI "ha copiato le opere dei querelanti, senza permesso o senza riconoscergli alcun corrispettivo”, ed avrebbe inserito materiale protetto da copyright nei suoi modelli linguistici. “Il sostentamento di questi autori deriva dalle opere che creano. Ma i LLM del convenuto mettono in pericolo la capacità degli scrittori di narrativa di guadagnarsi da vivere in quanto consentono a chiunque di generare - automaticamente e liberamente (o in modo molto economico) - testo che altrimenti verrebbe generato dagli scrittori, dietro il pagamento di una somma di denaro” continua il documento, secondo cui i modelli linguistici di OpenAI potrebbero anche dar luogo a lavori derivati che “si basano su, imitano, riassumono o parafrasano” i libri.

Secondo i legali, OpenAi avrebbe potuto addestrare GPT su opere di pubblico dominio e non protette da copyright, senza pagare alcuna somma.

In una dichiarazione a The Verge, la società si è detta ottimista sul fatto che “sta avendo conversazioni produttive con i creatori in tutto il mondo, inclusa la Authors' Guild, e ha lavorato in modo cooperativo per comprendere e discutere le loro preoccupazioni sull'intelligenza artificiale. Siamo ottimisti e continueremo a trovare modi reciprocamente vantaggiosi per lavorare insieme per aiutare le persone a utilizzare le nuove tecnologie in un ecosistema ricco di contenuti”.

Di recente, OpenAi ha aperto GPT 3.5 Turbo, che apre appunto le porte a varie personalizzazioni per il modello della società americana.