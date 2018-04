George Soros cambia idea sul Bitcoin, e Rockfeller anche. Pronti ad investire

George Soros non è mai stato un grande estimatore del Bitcoin ed in generale delle criptovalute. Il magnate ha infatti più volte attaccato duramente le monete virtuali, al punto che secondo alcuni dall'ultimo affondo del miliardario, il valore sarebbe passato da 16.000 a 6.500 Dollari.

A quanto pare, però, lo stesso Soros avrebbe cambiato radicalmente idea su questo mondo, a quattro mesi dalle dure critiche mosse al World Economic Forum.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, l'ungherese naturalizzato americano avrebbe deciso di investire nel Bitcoin. Bloomberg infatti riferisce che la fondazione Soros Fund Management avrebbe ottenuto il permesso dalla famiglia di effettuare la prima compravendita in criptovaluta.

Una mossa che va controcorrente e che fino a qualche tempo fa sembrava praticamente impossibile da prevedere. Per alcuni, la fondazione ritiene che questo sia il momento giusto per investire in Bitcoin, complice anche il drastico calo del valore che rende più appetibile l'investimento. A ciò inoltre si aggiunge anche una situazione radicalmente del mercato, che è più maturo.

Inutile dire che la notizia ha immediatamente scatenato le reazioni contrastanti del web, con alcuni che vedono in questa decisione una semplice mossa speculativa di uno degli investitori più esperti e controversi del mercato.

Fatto sta che anche altri investitori storici di Wall Street sarebbero pronti a seguire l'esempio di Soros. Venrock, la società di venture capital da 3 miliardi di Dollari della famiglia Rockfeller, infatti, sarebbe pronta a fare lo stesso, mentre resta ancora diffidente Warren Buffett, il quale vede evidentemente nel Bitcoin ancora una bolla.